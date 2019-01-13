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Специалисты считают, что седан Nissan President JS отражает японское качество

В своё время для японского рынка выпускалась модель Nissan President JS. Недавно автолюбители разыскали один из экземпляров данного седана, отметив, что он является классическим представителем автомобилестроительной индустрии Японии.
Специалисты считают, что седан Nissan President JS отражает японское качество

Автомобиль оснащен 4,5-литровым V-образным 8-цилиндровым мотором. Транспортное средство было выпущено около 25 лет назад и относилось к представительским машинам. Несмотря на небольшую колёсную базу, целью модели являлось конкурирование с такими флагманами, как Honda Legend и Toyota Century. Безусловно, и Nissan President JS был высоко оценен экспертами. Через несколько лет автомобиль подвергся рестайлингу ввиду выхода похожей модели автоконцерна Lexus.

Приставка President, по-видимому, означает комфорт и роскошь, ведь даже спустя четверть века транспортное средство не вызывает нареканий. В особенности стоит отметить хорошо сохранившийся моторный отсек и детали капота. Стоит отметить, что авто обладает правосторонней системой расположения руля.



 
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Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:33

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