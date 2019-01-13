Специалисты считают, что седан Nissan President JS отражает японское качество
В своё время для японского рынка выпускалась модель Nissan President JS. Недавно автолюбители разыскали один из экземпляров данного седана, отметив, что он является классическим представителем автомобилестроительной индустрии Японии.
Автомобиль оснащен 4,5-литровым V-образным 8-цилиндровым мотором. Транспортное средство было выпущено около 25 лет назад и относилось к представительским машинам. Несмотря на небольшую колёсную базу, целью модели являлось конкурирование с такими флагманами, как Honda Legend и Toyota Century. Безусловно, и Nissan President JS был высоко оценен экспертами. Через несколько лет автомобиль подвергся рестайлингу ввиду выхода похожей модели автоконцерна Lexus.
Приставка President, по-видимому, означает комфорт и роскошь, ведь даже спустя четверть века транспортное средство не вызывает нареканий. В особенности стоит отметить хорошо сохранившийся моторный отсек и детали капота. Стоит отметить, что авто обладает правосторонней системой расположения руля.
Автомобиль оснащен 4,5-литровым V-образным 8-цилиндровым мотором. Транспортное средство было выпущено около 25 лет назад и относилось к представительским машинам. Несмотря на небольшую колёсную базу, целью модели являлось конкурирование с такими флагманами, как Honda Legend и Toyota Century. Безусловно, и Nissan President JS был высоко оценен экспертами. Через несколько лет автомобиль подвергся рестайлингу ввиду выхода похожей модели автоконцерна Lexus.
Приставка President, по-видимому, означает комфорт и роскошь, ведь даже спустя четверть века транспортное средство не вызывает нареканий. В особенности стоит отметить хорошо сохранившийся моторный отсек и детали капота. Стоит отметить, что авто обладает правосторонней системой расположения руля.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:33