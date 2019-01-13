АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитые любовницы, разрушившие звездные семьи
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Пьяный житель Башкирии убил жену и двух соседей из ружья

В Башкирии местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, убил из ружья супругу и двух соседей. После случившегося сотрудники СКР региона по факту происшествия открыли делопроизводство.
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух соседей из ружья

Инцидент имел место утром в воскресенье, 13 января, в населенном пункте Учалы. По имеющимся сведениям, нетрезвый мужчина во время празднования Старого Нового года поссорился с супругой. Опасаясь за собственную жизнь, женщина поспешила к соседям. Вооружившись ружьем, житель Башкирии бросился за женой, ранив соседа. После он убил жену последнего, ранив еще одного мужчину. Догнав свою сожительницу, злоумышленник расправился и с ней. Прибывшие на место правоохранители обнаружили четыре трупа, в том числе подозреваемого.

Один из покойных оказался сотрудником полиции, также еще один человек с ранением находится в медучреждении. В настоящее время не прекращается расследование дела, проводятся все необходимые экспертизы, ситуация находится на особом контроле СКР.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Актер Орландо Блум празднует свое
Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов
Instagram: Нюша опубликовала фото
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Анна Седокова решила изменить цвет волос
Анастасия Волочкова поздравила фанатов
Уволенные из Facebook за инакомыслие
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух
Instagram: Алсу перепутали с супругой
Андрей Малахов отписался от беременной
Боль при нажатии на грудную клетку
Знаменитые любовницы, разрушившие
Эдди Мерфи анонсировал продолжение
Оптическая иллюзия с котом озадачила
Xiaomi выпустила рюкзак в стиле робота
Одиночество является причиной
В 2019 году в производство поступит
Одноклассники Александра Головина в
В Сети обнародовано видео с посетившими
Модель Ирина Шейк поразила поклонников
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Уфологи нашли на картине XV века
Специалист NASA Мишель Таллер
Максим Галкин назвал Ольгу Бузову
Евгений Кафельников заявил, что у него
Ученые выяснили, когда супервулкан
Просмотреть все новости