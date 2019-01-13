Пьяный житель Башкирии убил жену и двух соседей из ружья





Инцидент имел место утром в воскресенье, 13 января, в населенном пункте Учалы. По имеющимся сведениям, нетрезвый мужчина во время празднования Старого Нового года поссорился с супругой. Опасаясь за собственную жизнь, женщина поспешила к соседям. Вооружившись ружьем, житель Башкирии бросился за женой, ранив соседа. После он убил жену последнего, ранив еще одного мужчину. Догнав свою сожительницу, злоумышленник расправился и с ней. Прибывшие на место правоохранители обнаружили четыре трупа, в том числе подозреваемого.Один из покойных оказался сотрудником полиции, также еще один человек с ранением находится в медучреждении. В настоящее время не прекращается расследование дела, проводятся все необходимые экспертизы, ситуация находится на особом контроле СКР.