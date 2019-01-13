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Instagram: Алсу перепутали с супругой Джигана

Instagram-пользователи перепутали певицу Алсу с супругой рэп-исполнителя Джигана. Некоторые из фолловеров артистки и вовсе не узнали её на новых фотоснимках.
Instagram: Алсу перепутали с супругой Джигана

На них Алсу запечатлена в восточном стиле. Она так и подписала свои фотографии: «Восток – дело тонкое». И хотя на кадрах вокалистка выглядит очень эффектно, часть фанатов вознегодовала, что она якобы утратила свою индивидуальность, и не похожа более на саму себя. Некоторые комментаторы отметили: они перепутали её с Оксаной Самойловой – супругой Джигана.
Instagram: Алсу перепутали с супругой Джигана

Ряд поклонников предположили, что всё дело – в умелом макияже, другие обвинили Алсу в использовании фотошопа. Однако селебрити могла просто загореть и похудеть за время новогоднего отпуска, который она провела вместе с семьёй в Эмиратах.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:38

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