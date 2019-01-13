Юлия Началова опубликовала неудачное фото в Instagram

На данный момент Юлия Началова отдыхает с дочерью в Арабских Эмиратах, но при этом знаменитость не забывает делиться с поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Недавно на странице певицы и ведущей в Instagram появился новый пост. На снимке знаменитость запечатлена в солнцезащитных очках. Юлия Началова не стала обрабатывать фото различными фоторедакторами, что сразу же заметили пользователи Сети.Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они начали писать: "На лицо признаки "проказы", ужас", "Фото не айс: Юленька, лучше уберите", "Ужасно, крайне неудачное фото, что с вашей кожей на руках и лице", "Ой, а с руками что? Кожа выглядит ужасно", " Ужас! Что с Юлей случилось?". Но несмотря на негативные отзывы пост певицы набрал более 25 тысяч лайков.