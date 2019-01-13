Новая функция Google Play Store расскажет об объеме оставшейся памяти на смартфоне
В сервисе Google Play Store появилась новая функция, показывающая объем оставшейся постоянной памяти на смартфоне. Об этом сообщили юзеры популярного сайта Reddit, отметив, что нововведение называется «Состояние хранилища».
Благодаря новому индикатору пользователи смогут увидеть, какое количество памяти занято программами, а какое – доступно для загрузки. Строка состояния показывает представление данных сведений графически. Чтобы активировать функцию, нужно зайти в Google Play Store, затем найти вкладку «Мои приложения и игры» - «Установлено». Если пользователя не устраивает количество оставшейся памяти - он всегда сможет воспользоваться функцией «Освободить место».
Каждая из программ находится в «Свободном пространстве» согласно частоте использование. В самом верху расположены приложения, используемые реже всего. Благодаря данному подходу можно быстро выбрать программное обеспечение, которое необходимо деинсталлировать.
Благодаря новому индикатору пользователи смогут увидеть, какое количество памяти занято программами, а какое – доступно для загрузки. Строка состояния показывает представление данных сведений графически. Чтобы активировать функцию, нужно зайти в Google Play Store, затем найти вкладку «Мои приложения и игры» - «Установлено». Если пользователя не устраивает количество оставшейся памяти - он всегда сможет воспользоваться функцией «Освободить место».
Каждая из программ находится в «Свободном пространстве» согласно частоте использование. В самом верху расположены приложения, используемые реже всего. Благодаря данному подходу можно быстро выбрать программное обеспечение, которое необходимо деинсталлировать.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:11