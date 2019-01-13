Новая функция Google Play Store расскажет об объеме оставшейся памяти на смартфоне





Благодаря новому индикатору пользователи смогут увидеть, какое количество памяти занято программами, а какое – доступно для загрузки. Строка состояния показывает представление данных сведений графически. Чтобы активировать функцию, нужно зайти в Google Play Store, затем найти вкладку «Мои приложения и игры» - «Установлено». Если пользователя не устраивает количество оставшейся памяти - он всегда сможет воспользоваться функцией «Освободить место».Каждая из программ находится в «Свободном пространстве» согласно частоте использование. В самом верху расположены приложения, используемые реже всего. Благодаря данному подходу можно быстро выбрать программное обеспечение, которое необходимо деинсталлировать.