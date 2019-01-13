Жители Украины высмеяли новый закон о “сексе по согласию”





Поправки в УК Украины подразумевают, что в случае вступления в половой акт при отсутствии согласия одного из партнеров возможен тюремный срок на пять лет. После этого граждане страны начали шутить, что им непременно потребуется справка о близости, а некоторые и вовсе занялись составлением акта, предполагающего “проникновение в живого человека”. Другие заявили, что для полной картины не хватает разве что квитанции об оплате “услуг”, большинство юзеров в Сети начали высмеивать утвержденные поправки.Соответствующий закон в силу на территории страны вступил накануне, 11 января. Ответственность уголовного характера предусмотрена в том случае, когда одна из сторон не давала своего согласия на половой акт, что будет расцениваться в качестве сексуального домогательства.