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Жители Украины высмеяли новый закон о “сексе по согласию”

Жители Украины высмеяли новый закон страны, касающийся темы “секса по согласию”. Поправки соответствующего содержания были внесены в УК государства, спровоцировав резонанс в обществе.
Жители Украины высмеяли новый закон о “сексе по согласию”

Поправки в УК Украины подразумевают, что в случае вступления в половой акт при отсутствии согласия одного из партнеров возможен тюремный срок на пять лет. После этого граждане страны начали шутить, что им непременно потребуется справка о близости, а некоторые и вовсе занялись составлением акта, предполагающего “проникновение в живого человека”. Другие заявили, что для полной картины не хватает разве что квитанции об оплате “услуг”, большинство юзеров в Сети начали высмеивать утвержденные поправки.

Соответствующий закон в силу на территории страны вступил накануне, 11 января. Ответственность уголовного характера предусмотрена в том случае, когда одна из сторон не давала своего согласия на половой акт, что будет расцениваться в качестве сексуального домогательства.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54

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