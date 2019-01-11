Самопровозглашенный правнук Распутина не прошел тест на родство





Почетной гостьей программы стала Лоранс Ио-Соловьефф, которая приходится Григорию Распутину правнучкой. Она вместе с новым претендентом на звание родственника сдала на анализ образец слюны, и по результатам сравнительного анализа было установлено, что вероятность кровного родства между ними составляет немногим более 22%. Эксперты заявили, что для более точного исследования требуется время и судить о родстве пока невозможно.Но самопровозглашенный внук Распутина отказался от дальнейших экспертиз. Годом ранее он уже появлялся на телевидении, когда снимался в эпизоде «Новых русских сенсаций». Тогда он также объявил о своем родстве с Распутиным, уверяя, что может предсказывать будущее и лечить людей. Мужчина даже обмолвился, что его прабабка работала у Распутина горничной и могла с ним «согрешить».