АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Самопровозглашенный правнук Распутина не прошел тест на родство

Самопровозглашенный правнук легендарного Григория Распутина не прошел тест на родство. 70-летний мужчина, который называл себя родственником Распутина, был приглашен на программу «Пусть говорят», где и были озвучены результаты ДНК-теста.

Самопровозглашенный правнук Распутина не прошел тест на родство

Почетной гостьей программы стала Лоранс Ио-Соловьефф, которая приходится Григорию Распутину правнучкой. Она вместе с новым претендентом на звание родственника сдала на анализ образец слюны, и по результатам сравнительного анализа было установлено, что вероятность кровного родства между ними составляет немногим более 22%. Эксперты заявили, что для более точного исследования требуется время и судить о родстве пока невозможно.

Но самопровозглашенный внук Распутина отказался от дальнейших экспертиз. Годом ранее он уже появлялся на телевидении, когда снимался в эпизоде «Новых русских сенсаций». Тогда он также объявил о своем родстве с Распутиным, уверяя, что может предсказывать будущее и лечить людей. Мужчина даже обмолвился, что его прабабка работала у Распутина горничной и могла с ним «согрешить».



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Актера «Уральских пельменей» Андрея
Ольга Бузова в шорт-листе претендентов
Светлана Ходченкова показала
Mitsubishi «заморозила» цены на
По мотивам телесериала «Во все тяжкие»
На Марсе обнаружили что-то похожее на
Лариса Вербицкая предостерегла
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Просмотреть все новости