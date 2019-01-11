Мария Кохно планирует сменить гражданство

«Я очень рада за свою маму, желаю ей настоящего искреннего счастья и тоже планирую в скором времени слетать в Австралию вместе с ней», - рассказала Кохно своим фанатам, подчеркнув, что планирует оформить там гражданство и остаться жить на постоянной основе.

«Счастья маме! Она хороший человек и заслуживает хорошей жизни!», «Рада за твою маму!!! Она достойна счастья!!!», «Мамуля добрейшей души человек, счастья ей большого, ведь для женщины счастья самое главное», «Австралия лучшее место для жизни... удачи маме с выбором», «Пусть сбудутся все мечты мамулечки! Она достойна лучшего!», - писали они.





Однако теперь возвращение блондинки на телепроект находится под большим вопросом, так как она задумалась о смене гражданства и переезде в другую страну.Все дело в том, что мама Маши во время Чемпионата Мира по футболу познакомилась с австралийцем и долго общалась с ним по Сети. В какой-то момент мужчине надоели такие онлайн-отношения, а потому он пригласил женщину к себе на родину.Подписчики поздравили маму экс-участницы телестройки, пожелав ей настоящего женского счастья, однако немного расстроились, узнав, что их любимица намерена навсегда уехать из России.