Мария Кохно планирует сменить гражданство
Буквально несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу Мария Кохно сообщила своим поклонникам о том, что подписала контракт с руководством «Дома-2» и в феврале появится на съемочной площадке как полноценная участница.
Однако теперь возвращение блондинки на телепроект находится под большим вопросом, так как она задумалась о смене гражданства и переезде в другую страну.
Все дело в том, что мама Маши во время Чемпионата Мира по футболу познакомилась с австралийцем и долго общалась с ним по Сети. В какой-то момент мужчине надоели такие онлайн-отношения, а потому он пригласил женщину к себе на родину.
Подписчики поздравили маму экс-участницы телестройки, пожелав ей настоящего женского счастья, однако немного расстроились, узнав, что их любимица намерена навсегда уехать из России.
Однако теперь возвращение блондинки на телепроект находится под большим вопросом, так как она задумалась о смене гражданства и переезде в другую страну.
Все дело в том, что мама Маши во время Чемпионата Мира по футболу познакомилась с австралийцем и долго общалась с ним по Сети. В какой-то момент мужчине надоели такие онлайн-отношения, а потому он пригласил женщину к себе на родину.
«Я очень рада за свою маму, желаю ей настоящего искреннего счастья и тоже планирую в скором времени слетать в Австралию вместе с ней», - рассказала Кохно своим фанатам, подчеркнув, что планирует оформить там гражданство и остаться жить на постоянной основе.
Подписчики поздравили маму экс-участницы телестройки, пожелав ей настоящего женского счастья, однако немного расстроились, узнав, что их любимица намерена навсегда уехать из России.
«Счастья маме! Она хороший человек и заслуживает хорошей жизни!», «Рада за твою маму!!! Она достойна счастья!!!», «Мамуля добрейшей души человек, счастья ей большого, ведь для женщины счастья самое главное», «Австралия лучшее место для жизни... удачи маме с выбором», «Пусть сбудутся все мечты мамулечки! Она достойна лучшего!», - писали они.