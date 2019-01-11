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Мария Кохно планирует сменить гражданство

Буквально несколько дней назад бывшая звезда реалити-шоу Мария Кохно сообщила своим поклонникам о том, что подписала контракт с руководством «Дома-2» и в феврале появится на съемочной площадке как полноценная участница.

Однако теперь возвращение блондинки на телепроект находится под большим вопросом, так как она задумалась о смене гражданства и переезде в другую страну.

Мария Кохно планирует сменить гражданство

Все дело в том, что мама Маши во время Чемпионата Мира по футболу познакомилась с австралийцем и долго общалась с ним по Сети. В какой-то момент мужчине надоели такие онлайн-отношения, а потому он пригласил женщину к себе на родину.

«Я очень рада за свою маму, желаю ей настоящего искреннего счастья и тоже планирую в скором времени слетать в Австралию вместе с ней», - рассказала Кохно своим фанатам, подчеркнув, что планирует оформить там гражданство и остаться жить на постоянной основе.

Подписчики поздравили маму экс-участницы телестройки, пожелав ей настоящего женского счастья, однако немного расстроились, узнав, что их любимица намерена навсегда уехать из России.

Мария Кохно планирует сменить гражданство

«Счастья маме! Она хороший человек и заслуживает хорошей жизни!», «Рада за твою маму!!! Она достойна счастья!!!», «Мамуля добрейшей души человек, счастья ей большого, ведь для женщины счастья самое главное», «Австралия лучшее место для жизни... удачи маме с выбором», «Пусть сбудутся все мечты мамулечки! Она достойна лучшего!», - писали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:47

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