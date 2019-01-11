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Грузовики Mitsubishi Fuso получили «автомат» Allison

Грузовые автомобили от компании Mitsubishi Fuso FE получили автоматическую коробку передач Allison 1000 Series, имеющую в опциях топливосберегающий пакет FuelSense. Данное обновления стало доступно автомобилям 4-го и 5-го классов, которые функционируют за счет бензинового двигателя.

Грузовики Mitsubishi Fuso получили «автомат» Allison

Новинки были представлены разработчиками специально для североамериканской потребительской аудитории. Версии вышли в стандартной комплектации, однако вместо старой коробки передач машины получили автоматическую трансмиссию. Обновленные грузовые автомобили четвертого класса модельного ряда 2019 года имеют шестилитровый V-образный бензиновый мотор с восемью цилиндрами и полным автоматом Allison 1000 Series с FuelSense 2.0. АКП Allison предоставила Fuso возможность стать первой компанией, которая начнет производить грузовики без классических капотов. Она будет предлагать модели авто, имеющие мощную коробку передач для коммерческой техники четвертого и пятого классов. Данная трансмиссия создана специально для такого транспортного средства.

Предполагается, что новинки могут получить газобалонное оборудование. Это отличное решение для автомобилестроительных компаний, которые стремятся улучшить состояние окружающей среды, уменьшая количество выхлопных газов.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:46

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