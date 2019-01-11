Самки волнистых попугайчиков предпочли более умных самцов





Сотрудники китайского Института зоологии проверили теорию Чарльза Дарвина на волнистых попугайчиках, чьи самки предпочитают более умных самцов. Эволюцию животных связывают с половым отбором на основании некоторых когнитивных способностей, однако полностью доказать это пока не удавалось. Некоторые пернатые считают привлекательными самцов со сложными песнями и прочими интеллектуальными навыками.Поскольку в местах обитания волнистых попугаев доступ к пище может быть нестабилен, учёные решили проверить, сказалось ли это на их выборе партнёра. Биологи отобрали 17 самок, которым показали двух самцов.Затем ту птицу, с которой партнёрша проводила меньше времени, обучили навыкам добычи провианта путём вскрытия прозрачной коробки и чашки Петри. Когда "неудачника" повторно показали самке, в большинстве случаев та меняла своё предпочтение.При этом эксперимент не работал, если у самца-аутсайдера еда просто была в открытом доступе. Биологи отмечают, что волнистые попугайчики совсем не обязательно расценивают добычу пищи как умственный навык, а могут относить и к физическим. Опыт в будущем планируют испытать на других видах.