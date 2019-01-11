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Самки волнистых попугайчиков предпочли более умных самцов

Самки волнистых попугайчиков в эксперименте предпочли более умных самцов с навыками добычи пищи. Птицы меняли свой выбор, когда их партнёров обучали вскрывать чашки Петри.
Самки волнистых попугайчиков предпочли более умных самцов

Сотрудники китайского Института зоологии проверили теорию Чарльза Дарвина на волнистых попугайчиках, чьи самки предпочитают более умных самцов. Эволюцию животных связывают с половым отбором на основании некоторых когнитивных способностей, однако полностью доказать это пока не удавалось. Некоторые пернатые считают привлекательными самцов со сложными песнями и прочими интеллектуальными навыками.

Поскольку в местах обитания волнистых попугаев доступ к пище может быть нестабилен, учёные решили проверить, сказалось ли это на их выборе партнёра. Биологи отобрали 17 самок, которым показали двух самцов.

Затем ту птицу, с которой партнёрша проводила меньше времени, обучили навыкам добычи провианта путём вскрытия прозрачной коробки и чашки Петри. Когда "неудачника" повторно показали самке, в большинстве случаев та меняла своё предпочтение.

При этом эксперимент не работал, если у самца-аутсайдера еда просто была в открытом доступе. Биологи отмечают, что волнистые попугайчики совсем не обязательно расценивают добычу пищи как умственный навык, а могут относить и к физическим. Опыт в будущем планируют испытать на других видах.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:03

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