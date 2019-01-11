Ольга Бузова поехала отдыхать на Мальдивы по примеру Дмитрия Тарасова

«Бузова, ты хоть бы не палилась! Всем и так ясно, что ты следишь за Тарасовым и Костенко! Может хватит им завидовать?! Займись своей личной жизнью, наконец!» - пишут в Сети.

Не секрет, что Бузовой до сих пор так и не удалось построить свою личную жизнь. Сложно сказать, с чем на самом деле это связано, ведь несмотря на то, что сама Ольга говорит о том, что хочет уже обзавестись семьей и детьми, в социальных сетях не единожды появлялась информация, что телезнаменитость наоборот не стремится к домашнему и семейному уюту.Впрочем, многочисленные интернет-пользователи уверены, что поющая телеведущая до сих пор следит за жизнью своего бывшего мужа и его новой жены, счастью которых продолжает завидовать. Именно поэтому, следуя их примеру, в этот раз она решила поехать отдыхать на Мальдивы.А ведь и правда, зачастую Бузова отдавала предпочтение отдыху в Таиланде, где, к примеру, в прошлом году потратила невероятно большие деньги, ведь за сутки проживания на вилле, которую она снимала, звезда платила сто тысяч долларов.На данный момент недоброжелатели Ольги продолжают буквально закидывать звезду нелицеприятными комментариями, в которых они указывают на то, что ведущую «Дома-2» «спалилась», когда поехала отдыхать на Мальдивы.