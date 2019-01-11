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Ольга Бузова поехала отдыхать на Мальдивы по примеру Дмитрия Тарасова

Новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова продолжает все повторять за своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым и его новой женой Анастасией Костенко.

Не секрет, что Бузовой до сих пор так и не удалось построить свою личную жизнь. Сложно сказать, с чем на самом деле это связано, ведь несмотря на то, что сама Ольга говорит о том, что хочет уже обзавестись семьей и детьми, в социальных сетях не единожды появлялась информация, что телезнаменитость наоборот не стремится к домашнему и семейному уюту.

Ольга Бузова поехала отдыхать на Мальдивы по примеру Дмитрия Тарасова

Впрочем, многочисленные интернет-пользователи уверены, что поющая телеведущая до сих пор следит за жизнью своего бывшего мужа и его новой жены, счастью которых продолжает завидовать. Именно поэтому, следуя их примеру, в этот раз она решила поехать отдыхать на Мальдивы.

А ведь и правда, зачастую Бузова отдавала предпочтение отдыху в Таиланде, где, к примеру, в прошлом году потратила невероятно большие деньги, ведь за сутки проживания на вилле, которую она снимала, звезда платила сто тысяч долларов.

Ольга Бузова поехала отдыхать на Мальдивы по примеру Дмитрия Тарасова

На данный момент недоброжелатели Ольги продолжают буквально закидывать звезду нелицеприятными комментариями, в которых они указывают на то, что ведущую «Дома-2» «спалилась», когда поехала отдыхать на Мальдивы.

«Бузова, ты хоть бы не палилась! Всем и так ясно, что ты следишь за Тарасовым и Костенко! Может хватит им завидовать?! Займись своей личной жизнью, наконец!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54

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