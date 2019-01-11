Лера Кудрявцева отдыхает в Омане, оставив дочку дома

Недавно Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Оман. После некоторого затишья на своей странице в соцсети знаменитость наконец порадовала почитателей снимком, сделанным на экзотическом курорте.На фотографии, сделанной в режиме селфи, Лера Кудрявцева предстала в зеркальных солнцезащитных очках и красной бейсболке, из-под которой видны два «озорных» хвостика. В этом образе 47-летняя знаменитость выглядит как совсем юная девушка.Увидев фото, многие почитатели отметили, что их любимица «чудесно» преобразилась, а отдых пошел ей на пользу. Однако были и такие фолловеры, которым не дает покоя вопрос о том, с кем Лера Кудрявцева оставила свою маленькую дочь Марию, родившуюся в августе 2018 года, на время туристической поездки в азиатскую страну.