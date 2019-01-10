АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Экономист посоветовал россиянам поспешить с покупкой валюты

Экономист посоветовал россиянам поспешить с покупкой валюты до конца зимы. Более выгодного шанса в 2019 году может не возникнуть.
Экономист посоветовал россиянам поспешить с покупкой валюты

Дмитрий Голубовский, будучи финансовым аналитиком "Калита-Финанс", рассказал, почему январь является самым подходящим временем для покупки в России долларов и евро. Половину денег, которые граждане страны готовы обменять, нужно немедленно потратить на валюту, пока не кончилась зима, а с ней и выгодная возможность. Остальные финансы стоит приберечь на потом.

Объяснил такую стратегию Голубовский тем, что рубль может со дня на день перестать расти. В ближайшее время очевидная цель для доллара является отметкой 65 рублей. Напомним, что после зимних праздников российская валюта существенно укрепилась. В конце декабря доллар стоил 70 рублей, а затем и 67 рублей.

Такой рост обусловлен профицитом прошлогоднего торгового баланса и стоимостью нефти. Саудовской Аравии необходима ставка $70 за баррель, чтобы сверстать бюджет выгодно.

Весь первый квартал 2019-го тенденция должна сохраниться. В то же время из-за инфляции и новых санкций аналитики прогнозируют в ближайшем будущем постоянное падение рубля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый iPhone XS Max проигрывает iPhone X
Экс-избранника Анастасии Ендальцевой
Представители телеканала «ТНТ»
Археологи обнаружили в Египте главного
Роза Сябитова рассказала, как выбрать
Ольга Бузова надела платье на
NASA просит разработать лунный вариант
Алена Савкина назвала дату родов - 31
Мария Погребняк рассказала о методах
Ольга Бузова и Ксения Бородина
В Лас-Вегасе представлен уникальный
Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская
Ольга Бузова продолжает петь даже в
Арсен Одзелашвили покинул реалити-шоу
Жители Южной Дакоты обнаружили
Экономист посоветовал россиянам
Регина Тодоренко созналась в распитии
В Китае провели испытания
Запуск аппарата «Луна-26» перенесен на
Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы
Саша Черно призналась, что ей интересно
Сергей Лукьяненко завершает серию книг
Мария Кохно в очередной раз
На президентских выборах в США
Французские ученые доказали, что
Microsoft выпустит комплект трилогии с
Экс-супруга Кержакова рассказала о
В Канаде власти помогают морским
Lexar представил новую карту памяти
Вышел трейлер фантастической комедии
Просмотреть все новости