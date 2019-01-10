Экономист посоветовал россиянам поспешить с покупкой валюты





Дмитрий Голубовский, будучи финансовым аналитиком "Калита-Финанс", рассказал, почему январь является самым подходящим временем для покупки в России долларов и евро. Половину денег, которые граждане страны готовы обменять, нужно немедленно потратить на валюту, пока не кончилась зима, а с ней и выгодная возможность. Остальные финансы стоит приберечь на потом.Объяснил такую стратегию Голубовский тем, что рубль может со дня на день перестать расти. В ближайшее время очевидная цель для доллара является отметкой 65 рублей. Напомним, что после зимних праздников российская валюта существенно укрепилась. В конце декабря доллар стоил 70 рублей, а затем и 67 рублей.Такой рост обусловлен профицитом прошлогоднего торгового баланса и стоимостью нефти. Саудовской Аравии необходима ставка $70 за баррель, чтобы сверстать бюджет выгодно.Весь первый квартал 2019-го тенденция должна сохраниться. В то же время из-за инфляции и новых санкций аналитики прогнозируют в ближайшем будущем постоянное падение рубля.