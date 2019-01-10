В Китае провели испытания гиперзвукового двигателя
Китай создает гиперзвуковую платформу с двумя двигателями. Ракетный мотор разгонит аппарат до 6 чисел Маха, затем включится реактивный двигатель, он станет использовать жидкий кислород и разгонит платформу до гиперзвукового режима.
В КНР завершён первый этап стендовых испытаний гиперзвукового двигателя, это стало возможным в рамках ранее утвержденного проекта. К нему привлекли специалистов научного и проектного институтов авиации в Чэнду. Инженеры занимаются монтажом силовой установки для перспективной летающей платформы. Вслед за этим проведут летные испытания. Главной сложностью является создание мотора, способного разогнать платформу до скорости более 5 чисел Маха. В дальнейшем планируется построить полноразмерный прототип, его испытают не позднее 2025 года.
Гиперзвуковая установка получила наименование Turbine-Based Combined Cycle. Проект курирует исследовательский институт машинного оборудования в Пекине.
В КНР завершён первый этап стендовых испытаний гиперзвукового двигателя, это стало возможным в рамках ранее утвержденного проекта. К нему привлекли специалистов научного и проектного институтов авиации в Чэнду. Инженеры занимаются монтажом силовой установки для перспективной летающей платформы. Вслед за этим проведут летные испытания. Главной сложностью является создание мотора, способного разогнать платформу до скорости более 5 чисел Маха. В дальнейшем планируется построить полноразмерный прототип, его испытают не позднее 2025 года.
Гиперзвуковая установка получила наименование Turbine-Based Combined Cycle. Проект курирует исследовательский институт машинного оборудования в Пекине.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:54