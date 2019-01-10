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Регина Тодоренко созналась в распитии пива во время беременности

Регина Тодоренко созналась в распитии пива на втором месяце беременности. Напиток помогал телеведущей справиться с токсикозом во время съёмок.
Регина Тодоренко созналась в распитии пива во время беременности

На странице в Instagram Тодоренко решила посвятить несколько постов тому, как протекала её первая беременность. Родительница маленького сына рассказала, что они с Владом Топаловым планировали общего наследника, так что "интересное положение" не стало сюрпризом. При этом большую часть беременности Тодоренко тщательно скрывала скорое прибавление в семье от поклонников и прессы.

На втором месяце звезду пригласили в Италию сняться в рекламе. Последняя согласилась, хотя страдала токсикозом, всё время хотела есть и спать. В райдер актрисы включили безалкогольное пиво, что весьма удивило организаторов съёмок. Тодоренко объяснила своё пристрастие к напитку тем, что пара его глотков останавливают приступы тошноты.

Так, пиво и минеральная вода позволили знаменитости ободриться и предстать в кадре в самом лучшем виде. Подписчики Тодоренко признались, что, смотря рекламу, и подумать не могли о беременности ведущей. Кроме того, ожидание малыша сделало будущую маму очень сентиментальной и готовой плакать по любому поводу.

"Вздутие тема отдельная. Стилисту приходилось с утра брать мне одежду размера М, а вечером - уже размера L", - пишет исполнительница.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:59

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