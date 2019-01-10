Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы Билана о введении цензуры в музыке
Знаменитая российская певица Диана Гурцкая в одном из своих интервью раскритиковала высказывание певца Димы Билана касательно введения на эстраду цензуру. По словам артистки, есть много моментов происходящих на сцене, которые вызывают у нее шок.
Также Диана Гурцкая отметила, что сегодня на эстраде многое может удивить "не как профессионального музыканта, а как мать". Она поддерживает целесообразность нынешней Конституции Российской Федерации, где говорится о запрете цензуры по всей стране.
Однако певица задала вполне логичный вопрос: "А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?".
По мнению Гурцкой, не стоит "идти путём новых запретов". Наоборот, необходимо следовать нормам, которые прописаны в Административном кодексе (КоАП РФ) и придерживаться закона, который защищает детей.
Также Диана Гурцкая отметила, что сегодня на эстраде многое может удивить "не как профессионального музыканта, а как мать". Она поддерживает целесообразность нынешней Конституции Российской Федерации, где говорится о запрете цензуры по всей стране.
Однако певица задала вполне логичный вопрос: "А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?".
По мнению Гурцкой, не стоит "идти путём новых запретов". Наоборот, необходимо следовать нормам, которые прописаны в Административном кодексе (КоАП РФ) и придерживаться закона, который защищает детей.