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Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы Билана о введении цензуры в музыке

Знаменитая российская певица Диана Гурцкая в одном из своих интервью раскритиковала высказывание певца Димы Билана касательно введения на эстраду цензуру. По словам артистки, есть много моментов происходящих на сцене, которые вызывают у нее шок.

Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы Билана о введении цензуры в музыке
Также Диана Гурцкая отметила, что сегодня на эстраде многое может удивить "не как профессионального музыканта, а как мать". Она поддерживает целесообразность нынешней Конституции Российской Федерации, где говорится о запрете цензуры по всей стране.

Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы Билана о введении цензуры в музыке

Однако певица задала вполне логичный вопрос: "А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?".

По мнению Гурцкой, не стоит "идти путём новых запретов". Наоборот, необходимо следовать нормам, которые прописаны в Административном кодексе (КоАП РФ) и придерживаться закона, который защищает детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:42

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