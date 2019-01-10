Диана Гурцкая раскритиковала слова Димы Билана о введении цензуры в музыке



Также Диана Гурцкая отметила, что сегодня на эстраде многое может удивить "не как профессионального музыканта, а как мать". Она поддерживает целесообразность нынешней Конституции Российской Федерации, где говорится о запрете цензуры по всей стране.



Также Диана Гурцкая отметила, что сегодня на эстраде многое может удивить "не как профессионального музыканта, а как мать". Она поддерживает целесообразность нынешней Конституции Российской Федерации, где говорится о запрете цензуры по всей стране.





Однако певица задала вполне логичный вопрос: "А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?".По мнению Гурцкой, не стоит "идти путём новых запретов". Наоборот, необходимо следовать нормам, которые прописаны в Административном кодексе (КоАП РФ) и придерживаться закона, который защищает детей.