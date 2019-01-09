Подписчики раскритиковали Ольгу Серябкину из-за фото в стрингах
Подписчики раскритиковали Ольгу Серябкину из-за фото и видео в стрингах в Instagram. Читатели посчитали, что певице пора в спортзал.
Отдыхая на островах и готовясь к записи сольной песни, Серябкина опубликовала на своей странице множество откровенных снимков в купальниках. Molly надела стринги, без стеснения демонстрируя пышные ягодицы и другие части тела, которые не всем её читателям показались привлекательными.
Отметив, что певица сильно набрала в весе, хейтеры послали последнюю в спортзал, посоветовав не позорить себя подобным контентом. Обсуждая увеличившийся живот Серябкиной, кто-то предположил, что 33-летняя знаменитость забеременела, а кто-то попросту назвал её стареющей.
Также Серябкина немного расстроилась, что встречает зимние праздники вдали от дома. Преданным поклонникам исполнительница захотела привезти с острова подарки, которые показала на снимках.
Отдыхая на островах и готовясь к записи сольной песни, Серябкина опубликовала на своей странице множество откровенных снимков в купальниках. Molly надела стринги, без стеснения демонстрируя пышные ягодицы и другие части тела, которые не всем её читателям показались привлекательными.
Отметив, что певица сильно набрала в весе, хейтеры послали последнюю в спортзал, посоветовав не позорить себя подобным контентом. Обсуждая увеличившийся живот Серябкиной, кто-то предположил, что 33-летняя знаменитость забеременела, а кто-то попросту назвал её стареющей.
"Почитала комментарии под предыдущими фото, решила обдумать. Я никому не обещала быть идеальной! Достаточно просто быть лучшей", - ответила экс-солистка Serebro своим недоброжелателям.
Также Серябкина немного расстроилась, что встречает зимние праздники вдали от дома. Преданным поклонникам исполнительница захотела привезти с острова подарки, которые показала на снимках.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:07