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Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook

Большинство пользователей смартфонов фирмы Samsung начали жаловаться, что не имеют возможности удалить со смартфона приложение Facebook. Если эта соцсеть шла, как предусмотренная опция, её можно просто "остановить".

Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook


В случае попытки удаления Facebook, эта программа предлагает "остановить" работу приложения. Однако не все знают, что произойдет, когда данная функция будет активирована. Пользователи волнуются за сохранение своей личной информации, потому что представители соцсети официально заявляли касательно массовых утечек. Пользователи, чтобы сберечь личные данные, часто принимают самое простое решение удалить программу, которая несёт угрозу. Однако сделать они это не могут. В свою очередь предустановленные в устройстве приложения нельзя устранить из него вследствие партнёрских условий производителя, а также поставщика данных услуг.

Представители Facebook объясняют, что функцией "остановить", полностью завершается работу соцсети на устройстве.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:46

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