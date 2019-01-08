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Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с расцветкой флага Украины

Не секрет, что последние несколько недель все внимание публики приковано к Максиму Виторгану и Ксении Собчак. Фанаты и антифанаты пристально следят за страницами звездных супруг в Instagram, в надежде найти хоть какие-то подтверждения слухов о расставании.

Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с расцветкой флага Украины

Сами же Собчак и Виторган никак не комментируют ситуацию, происходящую в их семье. Несколько дней назад они улетели отдыхать на Мальдивы, правда в разных самолетах. С тех пор на странице у мужчины появилось несколько совместных снимков с женой, а вот избранница предпочитает выкладывать исключительно собственные фотографии.

Так, на днях актер выложил весьма романтичный кадр, на котором они с возлюбленной обнимаются лежа на песке.

Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с расцветкой флага Украины

«Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», - написал он.

И поклонники принялись было радоваться, что слухи оказались всего лишь слухами, пока внимательные пользователи Сети не установили, что это фото было сделано в далеком 2014 году, найдя в аккаунте у Максима фотографию из той же серии, но в другом ракурсе.

Мужчина никак не прокомментировал эту ситуацию, а чуть позже выложил еще одну архивную фотографию с супругой, на которой они позируют около собственного снимка.

Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с расцветкой флага Украины

Что касается Ксении, то она, как уже было отмечено выше, публикует в своем микроблоге только свои фотографии. Но все равно умудряется заставить подписчиков обсуждать ее персону. К примеру, сегодня теледива разместила снимок в купальнике, который был с расцветкой украинского флага, чем вызвала массу недовольства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:01

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