Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с расцветкой флага Украины

«Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», - написал он.





Сами же Собчак и Виторган никак не комментируют ситуацию, происходящую в их семье. Несколько дней назад они улетели отдыхать на Мальдивы, правда в разных самолетах. С тех пор на странице у мужчины появилось несколько совместных снимков с женой, а вот избранница предпочитает выкладывать исключительно собственные фотографии.Так, на днях актер выложил весьма романтичный кадр, на котором они с возлюбленной обнимаются лежа на песке.И поклонники принялись было радоваться, что слухи оказались всего лишь слухами, пока внимательные пользователи Сети не установили, что это фото было сделано в далеком 2014 году, найдя в аккаунте у Максима фотографию из той же серии, но в другом ракурсе.Мужчина никак не прокомментировал эту ситуацию, а чуть позже выложил еще одну архивную фотографию с супругой, на которой они позируют около собственного снимка.Что касается Ксении, то она, как уже было отмечено выше, публикует в своем микроблоге только свои фотографии. Но все равно умудряется заставить подписчиков обсуждать ее персону. К примеру, сегодня теледива разместила снимок в купальнике, который был с расцветкой украинского флага, чем вызвала массу недовольства.