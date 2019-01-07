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Экс-участница SEREBRO Полина Фаворская спела песню в обнаженном виде

Вокалистка Полина Фаворская, экс-участница музыкальной группы SEREBRO, опубликовала в Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого она поёт песню в обнаженном виде. Фанаты предположили, что артистка планирует возвращение в поп-коллектив.
Экс-участница SEREBRO Полина Фаворская спела песню в обнаженном виде

Полина Фаворская покинула SEREBRO в 2017 году, проработав в группе солисткой три года. Однако интерес к певице со стороны поклонников из-за этого не утих – в подписчиках на её Instagram-страницу числятся более 375 000 человек. Артистка часто радует фанатов сексуальными фотоснимками, а последняя откровенная публикация и вовсе оставила их в недоумении.
Экс-участница SEREBRO Полина Фаворская спела песню в обнаженном виде

На кадрах видеозаписи Полина Фаворская снимает своё отражение в зеркале, прикрывая оголённую грудь рукой. Певица исполняет песню, которая оказалась незнакомой многим её фанатам. Некоторые из них предположили, что даже если артистка не возвратится в SEREBRO, то начнёт сольную карьеру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:26

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