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Максим Галкин поздравил с Рождеством православных христиан

Юморист и телеведущий Максим Галкин поздравил всех православных с Рождеством Христовым у себя в Instagram. Он пожелал всем людям, причастным к празднику, благоденствия, счастья, мира в душе и в жизни.
Максим Галкин поздравил с Рождеством православных христиан

В отличие от других деятелей культуры, которые решили провести праздники на курортах и за пределами России, Максим Галкин празднует Рождество в кругу семьи в замке, находящемся в подмосковной деревне Грязь. Спустя полчаса после публикации видео набрало 200 тысяч просмотров, под ним оставили более 1000 комментариев, и его «лайкнули» 30 тысяч раз.

Одним из первых, кто поздравил православных с Рождеством, стал Патриарх Кирилл. В своем обращении он подчеркнул, что никакие политические и религиозные распри не смогут повлиять на мир христиан. Помимо Галкина верующих поздравили такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Стас Михайлов, Андрей Малахов, Николай Басков и Олег Газманов.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

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