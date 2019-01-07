Максим Галкин поздравил с Рождеством православных христиан
Юморист и телеведущий Максим Галкин поздравил всех православных с Рождеством Христовым у себя в Instagram. Он пожелал всем людям, причастным к празднику, благоденствия, счастья, мира в душе и в жизни.
В отличие от других деятелей культуры, которые решили провести праздники на курортах и за пределами России, Максим Галкин празднует Рождество в кругу семьи в замке, находящемся в подмосковной деревне Грязь. Спустя полчаса после публикации видео набрало 200 тысяч просмотров, под ним оставили более 1000 комментариев, и его «лайкнули» 30 тысяч раз.
Одним из первых, кто поздравил православных с Рождеством, стал Патриарх Кирилл. В своем обращении он подчеркнул, что никакие политические и религиозные распри не смогут повлиять на мир христиан. Помимо Галкина верующих поздравили такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Стас Михайлов, Андрей Малахов, Николай Басков и Олег Газманов.
В отличие от других деятелей культуры, которые решили провести праздники на курортах и за пределами России, Максим Галкин празднует Рождество в кругу семьи в замке, находящемся в подмосковной деревне Грязь. Спустя полчаса после публикации видео набрало 200 тысяч просмотров, под ним оставили более 1000 комментариев, и его «лайкнули» 30 тысяч раз.
Одним из первых, кто поздравил православных с Рождеством, стал Патриарх Кирилл. В своем обращении он подчеркнул, что никакие политические и религиозные распри не смогут повлиять на мир христиан. Помимо Галкина верующих поздравили такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Стас Михайлов, Андрей Малахов, Николай Басков и Олег Газманов.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00