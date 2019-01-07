Максим Галкин поздравил с Рождеством православных христиан

В отличие от других деятелей культуры, которые решили провести праздники на курортах и за пределами России, Максим Галкин празднует Рождество в кругу семьи в замке, находящемся в подмосковной деревне Грязь. Спустя полчаса после публикации видео набрало 200 тысяч просмотров, под ним оставили более 1000 комментариев, и его «лайкнули» 30 тысяч раз.Одним из первых, кто поздравил православных с Рождеством, стал Патриарх Кирилл. В своем обращении он подчеркнул, что никакие политические и религиозные распри не смогут повлиять на мир христиан. Помимо Галкина верующих поздравили такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Стас Михайлов, Андрей Малахов, Николай Басков и Олег Газманов.