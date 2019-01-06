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Юлия Барановская вспомнила, как Андрей Аршавин избил ее после операции

Минувшим летом в свет вышла книга Юлии Барановской «Проверено мной – все к лучшему». Эта история мало кого оставила равнодушным, особенно учитывая те факты, которые решилась открыть теледива. В частности звезда рассказала, как муж Андрей Аршавин жестоко избил ее после операции.
Юлия Барановская вспомнила, как Андрей Аршавин избил ее после операции

История популярной телеведущей Юлии Барановской напоминает сказку, превратившуюся в какой-то миг в настоящий кошмар. Супруг, знаменитый футболист Андрей Аршавин, бросил возлюбленную, когда она находилась на пятом месяце беременности, оставив ее одну с двумя маленькими детьми в чужой стране. В настоящее время Юлия Барановская вспоминает случившееся с болью. В своей книге теледива рассказала о крайне неприятном инциденте, после которого даже могла посадить мужа в тюрьму, однако не стала этого делать. По словам Барановской, она находилась в больнице после операции и попросила Аршавина оформить для нее парковочное место у дома, поскольку ей было тяжело ходить после хирургического вмешательства. В ответ футболист ударил жену, да так, что она отлетела не несколько метров, и у нее едва не разошлись швы. Больно и обидно было настолько, что ведущая расплакалась.
Юлия Барановская вспомнила, как Андрей Аршавин избил ее после операции

Имеются в книге Барановской и другие неприятные фрагменты. Звезда рассказала, что терпела недопустимое отношение к себе, муж часто приходил домой в пьяном состоянии и мог применить силу. Барановская говорит, что могла отправить мужа за решетку, но предпочла этого не делать, чтобы не губить карьеру звездного игрока.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:09

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