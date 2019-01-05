Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3 миллиона рублей





По опубликованным фотографиям можно заметить изменения в машине: новые бампера, светодиодная оптика, переделанный дизайн ДХО и фирменные 17-дюймовые легкосплавные диски, получившие «алмазную» огранку. Стоит выделить и появление новой комплектации PHEV Plus с кожаной отделкой салона, панорамным люком в крыше, системой Smart High Beam Assist и многими другими дополнениями.Технические характеристики модели остались прежними – транспортное средство способно проехать чуть более 50 километров на электрической тяге, а в основе системы стоит 2,0-литровый 150-сильный движок. Итоговая мощность мотора – чуть более 200 лошадиных сил. Стоимость базовой комплектации машины составит почти 35 000 фунтов. На российском рынке появление модели пока не ожидается.