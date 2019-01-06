Стали известны самые популярные вопросы от пассажиров московского метро
Специалисты выяснили наиболее частые запросы пассажиров московского метро. Как оказалось, жители и гости столицы как правило интересуются маршрутом прохода к Красной площади или парка «Зарядье».
Пресс-служба метро уточнила, что в 2018 году наиболее популярной информационной стойкой стала та, которая расположена на станции «Александровский Сад». На период июня-июля пришлось наибольшее число запросов ввиду того, что в тот период Москва принимала матчи чемпионата мира по футболу.
За первые два летних месяца сотрудники столичной подземки дали консультации более 33 000 пассажирам. Чуть менее востребованные стойки расположились на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции», подытожили эксперты.
Пресс-служба метро уточнила, что в 2018 году наиболее популярной информационной стойкой стала та, которая расположена на станции «Александровский Сад». На период июня-июля пришлось наибольшее число запросов ввиду того, что в тот период Москва принимала матчи чемпионата мира по футболу.
За первые два летних месяца сотрудники столичной подземки дали консультации более 33 000 пассажирам. Чуть менее востребованные стойки расположились на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции», подытожили эксперты.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00