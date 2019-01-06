АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Стали известны самые популярные вопросы от пассажиров московского метро

Специалисты выяснили наиболее частые запросы пассажиров московского метро. Как оказалось, жители и гости столицы как правило интересуются маршрутом прохода к Красной площади или парка «Зарядье».
Стали известны самые популярные вопросы от пассажиров московского метро

Пресс-служба метро уточнила, что в 2018 году наиболее популярной информационной стойкой стала та, которая расположена на станции «Александровский Сад». На период июня-июля пришлось наибольшее число запросов ввиду того, что в тот период Москва принимала матчи чемпионата мира по футболу.

За первые два летних месяца сотрудники столичной подземки дали консультации более 33 000 пассажирам. Чуть менее востребованные стойки расположились на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции», подытожили эксперты.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стали известны самые популярные вопросы от
Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов
Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее
Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную
Aviar выведет на рынок России современную версию
Ученые смогли назвать пять вариантов гибели
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Детали для российских поездов напечатают на
Google готовит новую версию смартфона с гибким
Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в
Американские ученые рассказали о влиянии вина на
Программа для смартфонов поможет слепым
«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и
Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за
Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым
Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
В Hibom продемонстрировали возможности своего
Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду
Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
Просмотреть все новости