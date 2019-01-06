Стали известны самые популярные вопросы от пассажиров московского метро





Пресс-служба метро уточнила, что в 2018 году наиболее популярной информационной стойкой стала та, которая расположена на станции «Александровский Сад». На период июня-июля пришлось наибольшее число запросов ввиду того, что в тот период Москва принимала матчи чемпионата мира по футболу.За первые два летних месяца сотрудники столичной подземки дали консультации более 33 000 пассажирам. Чуть менее востребованные стойки расположились на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции», подытожили эксперты.