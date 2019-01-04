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Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон

Супруга известного скандального футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева пожаловалась в своем аккаунте Instagram на бессонницу. Поклонники сразу засыпали модель советами.

Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон

Год Собаки для Аланы Мамаевой оказался не самым простым. Ее супруга Павла Мамаева арестовали за дебош, а позднее стало известно, что он ей еще и изменял. Однако они решили сохранить семью и остались вместе. Но самым сложным испытанием для нее стало решение суда, согласно которому Мамаев просидит в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Поэтому ей пришлось встречать Новый год без супруга.

Теперь Алана Мамаева испытывает сильный стресс, который не дает ей нормально спать. В своем аккаунте социальной сети Instagram она обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей средство для хорошего сна. Многие читатели откликнулись и стали советовать самые популярные настойки, такие как пустырник, пион, валерьяну и боярышник. Но нашлись и те, кто посоветовал Мамаевой все-таки посетить доктора, который назначит правильное лечение. А заниматься самолечением не стоит.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:44

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