Алана Мамаева пожаловалась на плохой сон

Год Собаки для Аланы Мамаевой оказался не самым простым. Ее супруга Павла Мамаева арестовали за дебош, а позднее стало известно, что он ей еще и изменял. Однако они решили сохранить семью и остались вместе. Но самым сложным испытанием для нее стало решение суда, согласно которому Мамаев просидит в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Поэтому ей пришлось встречать Новый год без супруга.Теперь Алана Мамаева испытывает сильный стресс, который не дает ей нормально спать. В своем аккаунте социальной сети Instagram она обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей средство для хорошего сна. Многие читатели откликнулись и стали советовать самые популярные настойки, такие как пустырник, пион, валерьяну и боярышник. Но нашлись и те, кто посоветовал Мамаевой все-таки посетить доктора, который назначит правильное лечение. А заниматься самолечением не стоит.