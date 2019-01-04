Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян об опасных болезнях на курортах





Как правило, способ передачи тропических заболеваний невелик – через воду или после контакта с больным человеком. Для минимизации всех рисков необходимо пить исключительно бутилированную или кипяченую воду, а также воздержаться от сырой. Некоторые продукты лучше тоже обрабатывать кипяченой жидкостью.Кроме того, рекомендуется воздержаться от походов в местные рестораны и употребления незнакомых блюд. Во избежание укусов насекомых следует защитить себя с помощью репеллентов и инсектицидов. В ведомстве добавляют, что тропические недуги очень сложно лечить, кроме того, само заболевание протекает очень тяжело.