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Медики назвали пять правил для прогулок в январе

Медицинские специалисты назвали пять правил, которых следует придерживаться во время зимних прогулок в январе, чтобы исключить простуду. По словам специалистов, в первую очередь следует тепло одеваться.

Медики назвали пять правил для прогулок в январе


Прогуливаясь в январе важно хорошо утеплить свои конечности. Следует надевать тёплые варежки, а также комфортную удобную обувь. В случае морозов варежки лучше сберегают тепло рук, потому что в них пальцы располагаются вместе. Лучше на ноги одевать обувь, имеющую мембранную защиту, а также носить специальные термоноски и термобельё. Январские прогулки зимой должны ограничиваться временем. В случае температуры ниже восемнадцати градусов, не рекомендуются прогулки с грудным ребёнком, либо стоит ограничиться получасовыми выходами на воздух. Медицинские специалисты не советуют гулять с детьми во время морозов до минус двадцати пяти градусов больше сорока минут. Также лучше воздержаться от употребления алкоголя. Спиртное не позволяет человеку адекватно ощущать внутренние биологические часы. Люди не могут своевременно ощутить возможное замерзание, но переохлаждение плохо влияет на сердце и сосуды.

Не следует допускать, чтобы дети потели, в особенности во время зимних активных игр. Вследствие взмокшей от пота одежды во время холодов они легко могут заболеть простудными инфекциями. Эксперты советуют брать с собой термос с горячими напитками. От замерзания помогут физические упражнения.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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