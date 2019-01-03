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В Испании над горами заметили НЛО после новогоднего салюта

В Испании над горами возле Сан-Педро очевидцы заметили НЛО сразу после новогоднего салюта. Корабли пришельцев были похожи на светящиеся красные шары.
В Испании над горами заметили НЛО после новогоднего салюта

YouTube-канал MUFON, занимающийся материалами, связанными с активностью НЛО, поделился видеозаписью, запечатлевшей первое появление пришельцев в 2019 году. 1 января над городом Сан-Педро в Испании показались красные летающие огни. Они парили в небе после того, как отгремели новогодние салюты. Увидев аномалию, местные жители принялись снимать её на камеру.

Автор видео отметил, что возникли корабли недалеко от города Марбелья на юге страны. По мнению уфологов, никакого монтажа в ролике нет, а появление НЛО является подлинным. Впрочем, скептики увидели в красных огнях на фоне ночного неба обычные китайские фонарики, запущенные ввысь. Отметим, что автор материала снимал его с пляжа, используя 600-кратный зум.

"Я видел много таких в Сарасота и в Испании на протяжении нескольких лет, поэтому начал снимать НЛО на камеру. Они словно взлетели из гор и выглядят в точности так, как в 20 сообщениях о пришельцах по всему миру, которые поступали в последние дни!" - пишет очевидец.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:25

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