Обиженный Данила Поперечный отказал Басте в интервью

Баста рассказал об успехах своего YouTube-проекта Gazlive, упомянув тех звёзд, которые не захотели прийти к нему в студию и дать интервью. Не сложилось разговора у рэпера не только с Сергеем Шнуровым и Дмитрием Нагиевым, несмотря на совместные съёмки в "Голосе", но и с Данилой Поперечным.Комик честно признался, что обиделся на какой-то пост в соцсети, где Баста якобы нелестно о нём высказывается. Из-за этого стендаперу не захотелось появляться на Gazlive и беседовать с музыкантом.Вместо этого Поперечного позвали на "Первый канал", где он прочитал знаменитый монолог про американцев в Риге авторства Михаила Задорнова. Номер появился на экранах в рамках "Голубого Урганта" к Новому году.Баста же считает главными событиями 2018 года своё участие в "Голосе", ЧМ-2018 и выход собственной книги. Отметил певец и такое громкое событие, как арест футболистов Мамаева и Кокорина. Баста предложил наказать их принесением пользы для Москвы и улиц города.