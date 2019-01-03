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Lamborghini Urus оснастили 24-дюймовыми дисками Forgiato TEC 3.9

Уникальное авто Lamborghini Urus сочетает в себе стиль итальянских современных суперкаров, а также возможности внедорожника. Компания Forgiato решила подчеркнуть спортивность машины, предложив 24-дюймовые диски Forgiato TEC 3.9.

Lamborghini Urus оснастили 24-дюймовыми дисками Forgiato TEC 3.9


На фото внедорожник с новыми дисками TEC 3.9 смотрится идеально. Стиль транспортного средства подчеркивается довольно скромным и изысканным дизайном с пятью надёжными двойными спицами. Стоит отметить, что форма спиц немного смягчает угловатость колесных арок.

Колёсные диски TEC 3.9 принадлежат серии Forcio Tecnica. Они являются доступными только в исполнении на 24 дюймов. Производителем кастомных дисков было обещано, что под заказ клиента фирма предложит любую их расцветку. В данном случае может использоваться двухцветная, градиентная и прочие окраски.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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