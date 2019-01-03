Lamborghini Urus оснастили 24-дюймовыми дисками Forgiato TEC 3.9





На фото внедорожник с новыми дисками TEC 3.9 смотрится идеально. Стиль транспортного средства подчеркивается довольно скромным и изысканным дизайном с пятью надёжными двойными спицами. Стоит отметить, что форма спиц немного смягчает угловатость колесных арок.Колёсные диски TEC 3.9 принадлежат серии Forcio Tecnica. Они являются доступными только в исполнении на 24 дюймов. Производителем кастомных дисков было обещано, что под заказ клиента фирма предложит любую их расцветку. В данном случае может использоваться двухцветная, градиентная и прочие окраски.