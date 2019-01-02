Украинские шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате





На данный момент известно о двух шахтёрах, начавших голодовку в связи с большими долгами по зарплате. Вскоре к ним присоединились сотрудницы пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также углехимической лаборатории. Требование протестующих – выплата заработной платы за период с середины июня по конец декабря.