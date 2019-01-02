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Украинские шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

По словам руководителя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, несколько горняков шахты «Кураховская» (Донецкая область) объявили голодовку из-за больших долгов по заработной плате. Об этом он сообщил в своём аккаунте Facebook.
Украинские шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

На данный момент известно о двух шахтёрах, начавших голодовку в связи с большими долгами по зарплате. Вскоре к ним присоединились сотрудницы пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также углехимической лаборатории. Требование протестующих – выплата заработной платы за период с середины июня по конец декабря.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:53

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