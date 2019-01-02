Новый магнитный аппарат поможет пациентам с мигренью избавиться от боли





В центре головной боли Гая и Святого Томаса в Лондоне тестируют новый магнитный аппарат, который создан специально для лечения приступов мигрени. Данная методика существует уже около 50 лет, но ранее устройство выглядело, как огромная громоздкая машина, а желающим попасть на сеанс приходилось обращаться непосредственно в больницу. Современные технологии позволили инженерам вместить необходимые магнитные передатчики в устройстве, схожем с карманным радио, которое можно применять дома и брать с собой в поездки. Благодаря мощным магнитным импульсам аппарат передаёт в мозг сигналы, стимулирующие его клетки, что и снимает приступ боли.Медики отмечают, что добиться положительного эффекта в лечении мигрени с таким аппаратом довольно просто — необходимо просто приложить его к затылку и одним нажатием кнопки включить передатчик магнитных импульсов. Кроме того, использоваться данное устройство может до 8 раз в сутки.