Поклонников огорчил постаревший вид Михаила Боярского без шляпы

Елизавета Боярская не скрывает, что ей редко удаётся насладиться временем, проведённым в родительском доме, так как кроме работы у неё теперь появился второй сын, которому нужно уделить достаточно внимания. Несмотря на плотный график актриса вместе с мужем всё же смогла выбраться на Новый год к её родителям. После празднования дочь известного Д'Артаньяна поделилась в Сети семейным снимком с постаревшим отцом, на котором тот позирует без привычной шляпы. Также на редком фото присутствовала мать знаменитости Лариса Луппиан, тётя Екатерина Боярская, брат Сергей Боярский и супруг Максим Матвеев.В комментариях к новогодней публикации актрисы пользователи Instagram оставили много тёплых пожеланий и восторженных отзывов о том, как здорово она выглядит после очередных родов, состоявшихся 5 декабря. Большинство же фолловеров с грустью заметили, что её отец Михаил Боярский без своей привычной шляпы выглядит очень постаревшим.