АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с мигренью избавиться от боли
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Поклонников огорчил постаревший вид Михаила Боярского без шляпы

Актриса Елизавета Боярская показала в Сети праздничный снимок с отцом без его привычной шляпы. Михаил Боярский, со слов пользователей Instagram, довольно сильно постарел, и кажется на фото чем-то озадаченным.

Поклонников огорчил постаревший вид Михаила Боярского без шляпы


Елизавета Боярская не скрывает, что ей редко удаётся насладиться временем, проведённым в родительском доме, так как кроме работы у неё теперь появился второй сын, которому нужно уделить достаточно внимания. Несмотря на плотный график актриса вместе с мужем всё же смогла выбраться на Новый год к её родителям. После празднования дочь известного Д'Артаньяна поделилась в Сети семейным снимком с постаревшим отцом, на котором тот позирует без привычной шляпы. Также на редком фото присутствовала мать знаменитости Лариса Луппиан, тётя Екатерина Боярская, брат Сергей Боярский и супруг Максим Матвеев.

В комментариях к новогодней публикации актрисы пользователи Instagram оставили много тёплых пожеланий и восторженных отзывов о том, как здорово она выглядит после очередных родов, состоявшихся 5 декабря. Большинство же фолловеров с грустью заметили, что её отец Михаил Боярский без своей привычной шляпы выглядит очень постаревшим.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ подсчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Просмотреть все новости