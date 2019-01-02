Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может привести к смерти





Как пишет The Express, синдром Такоцубо, открытый в Японии 30 лет назад, может являться причиной летального исхода вследствие "разбитого сердца". Когда человек теряет близкого или переживает болезненное расставание, его сердечная мышца ослабевает. Вследствие угнетения иммунитета происходит воспалительный процесс с увеличением левого желудочка. Кровь не поступает в достаточной мере по всем участкам тела, а вскоре могут появиться другие очаги воспаления.Ощущается синдром, как боль в области груди и одышка. Его легко можно перепутать с сердечным приступом, однако последний протекает иначе. Артерии сердца не закупориваются, а разрушительные процессы происходят непосредственно в мышце.Последнее обследование 55 пациентов с синдромом Такоцубо выявило острое воспаление. Британские медики сообщают, что ежегодно с такими же симптомами сталкиваются 6 тысяч англичан.Главным фактором болезни служит эмоциональное напряжение и стресс. Однако профессор Дана Доусон отмечает, что пока трудно сказать, возникают ли побочные эффекты вследствие синдрома или наоборот.