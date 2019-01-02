АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Триумф Анжелики и фиаско Мишель Мерсье : чем стала для актрисы ее звездная роль
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может привести к смерти

Медики выяснили, что синдром "разбитого сердца" или Такоцубо может привести к смерти. Тоска по любимому человеку вызывает острые воспалительные процессы и подавляет иммунную систему.
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может привести к смерти

Как пишет The Express, синдром Такоцубо, открытый в Японии 30 лет назад, может являться причиной летального исхода вследствие "разбитого сердца". Когда человек теряет близкого или переживает болезненное расставание, его сердечная мышца ослабевает. Вследствие угнетения иммунитета происходит воспалительный процесс с увеличением левого желудочка. Кровь не поступает в достаточной мере по всем участкам тела, а вскоре могут появиться другие очаги воспаления.

Ощущается синдром, как боль в области груди и одышка. Его легко можно перепутать с сердечным приступом, однако последний протекает иначе. Артерии сердца не закупориваются, а разрушительные процессы происходят непосредственно в мышце.

Последнее обследование 55 пациентов с синдромом Такоцубо выявило острое воспаление. Британские медики сообщают, что ежегодно с такими же симптомами сталкиваются 6 тысяч англичан.

Главным фактором болезни служит эмоциональное напряжение и стресс. Однако профессор Дана Доусон отмечает, что пока трудно сказать, возникают ли побочные эффекты вследствие синдрома или наоборот.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Ученые описали внешний вид торговых точек в 2040
Победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева
В Магнитогорске из-под завалов обрушенного дома
На Мадагаскаре найдены орхидеи с запахом
Александр Цекало отметил Новый год в Риме с
Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из
Дмитрий Шепелев встретил Новый год с возлюбленной
Звезда "Кармелиты" Алеся Качер и экс-супруг Ольги
Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за
Певец Эмин Агаларов снова стал отцом
В Хабаровском крае спасатели ищут пропавших
Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой
Voto Mobiles выпустила в Индии четыре смартфона
Молодожены Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали
В продаже появилась новая камера безопасности Yi
Эрика Герцег рассказала, почему до сих пор не
Просмотреть все новости