Александр Цекало отметил Новый год в Риме с таинственной незнакомкой





Недавно журналисты сообщали, что у Александра Цекало и Виктории Галушки начался разлад в отношениях. Исполнитель был замечен в одном из ресторанов с неизвестной женщиной. По словам очевидцев, пара вела себя, как влюбленные, и вместе покинула ресторан. Тогда многие решили, что незнакомка всего лишь временное увлечение исполнителя.Но сейчас инсайдеры проинформировали прессу , что Александр Цекало вместе с таинственной незнакомкой улетел в Рим, где они отметили Новый год. Исполнитель со своей спутницей прогуливался по городу и изучал местные достопримечательности. Пара была похожа на влюбленных и весело смеялась. Пока неизвестно, кто эта женщина, и насколько их отношения с Александром Цекало серьезны. Сам артист никак не комментирует данную ситуацию.