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Александр Цекало отметил Новый год в Риме с таинственной незнакомкой

Александр Цекало решил отметить Новый год в Риме. Сейчас стало известно, что исполнитель был не один, а с таинственной незнакомкой.

Александр Цекало отметил Новый год в Риме с таинственной незнакомкой

Недавно журналисты сообщали, что у Александра Цекало и Виктории Галушки начался разлад в отношениях. Исполнитель был замечен в одном из ресторанов с неизвестной женщиной. По словам очевидцев, пара вела себя, как влюбленные, и вместе покинула ресторан. Тогда многие решили, что незнакомка всего лишь временное увлечение исполнителя.

Александр Цекало отметил Новый год в Риме с таинственной незнакомкой

Но сейчас инсайдеры проинформировали прессу , что Александр Цекало вместе с таинственной незнакомкой улетел в Рим, где они отметили Новый год. Исполнитель со своей спутницей прогуливался по городу и изучал местные достопримечательности. Пара была похожа на влюбленных и весело смеялась. Пока неизвестно, кто эта женщина, и насколько их отношения с Александром Цекало серьезны. Сам артист никак не комментирует данную ситуацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:22

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