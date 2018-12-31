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В будущем году стартует продажа коллекционного издания Celeste

В будущем году должна начаться продажа коллекционного издания Celeste. Ограниченная партия должна поступить в продажу уже первого января следующего года.

В будущем году стартует продажа коллекционного издания Celeste


В будущем году компания планирует продать 2 500 копий. Коллекционный набор включает в себя ряд оригинальных вещей. Речь идет, например о саундтреке на кассете. При этом с ним идёт код, чтобы скачать музыку в цифровом варианте. Ещё стоит отметить рецепт клубничного пирога. Также речь идёт о диске с игрой, брелке в виде клубники, наклейке, нашивке, постере с почтовой особой открыткой, стилбуке. Данное коллекционное издание расценивается в 80 долларов. Представители компании Limited Run Games сообщают, что запланирована только одна партия.

Celeste представляет собой красочный платформер, отличающийся динамичным игровым процессом. В рамках сюжета одноимённая гора, а также девочка Мэйделин, решившая покорить данную вершину. Игрушка вышла 25 января текущего года на консолях Nintendo Switch, PS4, Xbox One, а также на персональных компьютерах.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:24

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