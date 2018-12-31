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NASA нашло необычные синие пески на Марсе

На планете Марс были обнаружены необычные синие пески. Фото находки было сделано станцией NASA.
NASA нашло необычные синие пески на Марсе

Многофункциональный автоматический межпланетный аппарат "Mars Reconnaissance Orbiter" во время съемки кратера Лиота, диаметр которого составляет 236 километра, смог сделать фотоснимок необычного явления на Марсе. Изучаемый кратер расположен на севере от экватора Красной планеты. Он сфотографировал необычную насыпь синего цвета в середине выемки объекта. Дюна значительно выделялась по сравнению с остальными песками Марса. Данный бархан стал объектом изучения ученых.

На данный момент сотрудники NASA не знают, чем обусловлен такой насыщенный окрас найденной дюны. Ученые предполагают, что причиной может быть необычный состав марсианского песка в том месте. Если придерживаться этой версии - явление можно объяснить своеобразной оптической иллюзией. Существует вероятность того, что в песке содержится огромное количество мельчайших частиц стекла. Они могли отражать солнечный свет, попадающий в камеру аппарата, и придающий объекту отображенный на снимке цвет.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:56

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