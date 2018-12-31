"Хрю-хрю": Александр Демидов приветствует хозяйку наступающего года

Один из основателей комедийного театра «Квартет И» Александр Демидов всегда отличался весёлым нравом и забавными высказываниями. Уходящий год артист тоже решил провести с юмором и записал забавный видеоролик, которым поделился с поклонниками в Сети.Артист поблагодарил уходящий год, рассказав подписчикам, что родился в год Собаки, и она отнеслась к нему очень благосклонно, а чтобы и хозяйка наступающего года не обижалась на него, он похрюкал в камеру, подражая хрюшке. Фолловеры оценили юмор Демидова, написав ему не менее смешные комментарии под новым постом.Новое юмористическое видео Александра Демидова стремительно набирает просмотры и лайки пользователей. Многие пользуются случаем и поздравляют любимого артиста с новогодними и рождественскими праздниками, желают ему творческих успехов в наступающем году, а некоторые с юмором советуют посетить шоу «Свинки Пеппы», очень уж хорошо удалось «хрюкнуть» в камеру.