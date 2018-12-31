АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

"Хрю-хрю": Александр Демидов приветствует хозяйку наступающего года

Российский актёр и участник комедийного театра «Квартет И» Александр Демидов рассмешил своих подписчиков в соцсети Facebook забавным видео. В ролике артист провожает уходящий год Собаки и забавным восклицанием «хрю-хрю» приветствует хозяйку наступающего года, Жёлтую Свинью.

"Хрю-хрю": Александр Демидов приветствует хозяйку наступающего года

Один из основателей комедийного театра «Квартет И» Александр Демидов всегда отличался весёлым нравом и забавными высказываниями. Уходящий год артист тоже решил провести с юмором и записал забавный видеоролик, которым поделился с поклонниками в Сети.

Артист поблагодарил уходящий год, рассказав подписчикам, что родился в год Собаки, и она отнеслась к нему очень благосклонно, а чтобы и хозяйка наступающего года не обижалась на него, он похрюкал в камеру, подражая хрюшке. Фолловеры оценили юмор Демидова, написав ему не менее смешные комментарии под новым постом.

Новое юмористическое видео Александра Демидова стремительно набирает просмотры и лайки пользователей. Многие пользуются случаем и поздравляют любимого артиста с новогодними и рождественскими праздниками, желают ему творческих успехов в наступающем году, а некоторые с юмором советуют посетить шоу «Свинки Пеппы», очень уж хорошо удалось «хрюкнуть» в камеру.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нижнем Новгороде сотрудники ЖКХ в одежде
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников
Помощница Евгения Петросяна рассказала, сделал ли
Поклонники Насти Каменских не оценили ее костюм
Младшая сестра Саши Черно собирается прийти на
Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья
Менеджер автосалона поделился способами покупки
Врачи рассказали, почему новогодние праздники
Анастасия Волочкова собирается встречать Новый
"Хрю-хрю": Александр Демидов приветствует хозяйку
ФСБ озвучила единственную версию обрушения
Новогодняя ночь – напряженное время в работе
Главный диетолог России посоветовал не портить
Виктория Романец заявила, что благодаря хейтерам
Сати Казанова поблагодарила уходящий год за
В финальной сцене блокбастера «Хищник» могла
Ольга Бузова заявила в эфире, что хочет новых
Настасья Самбурская выселяет мать ребенка
Ольга Бузова пожаловалась, что не чувствует
Составлен рейтинг самых дорогих и быстрых
В Австралии запустили автоматизированную
В 90-х годах Филипп Киркоров застал Аллу Пугачеву
В Китае разработана супертонкая серебряная
Диетологи назвали диету, во время которой можно
Kia получила высокую оценку по степени
Специалисты рассказали, как правильно
Егор Крид перед Новым годом решил стать
NASA может скрывать, чем грозят человечеству
В «АвтоВАЗе» отказались от выхода Lada Xray Sport
Команда Google AI научила искусственный интеллект
Просмотреть все новости