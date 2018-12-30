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Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных мужчин мира 2018 года, куда вошёл один россиянин

Недавно TC Candler опубликовал результаты ежегодного рейтинга самых сексуальных мужчин мира «100 Most Handsome Faces», в который вошёл российский певец и актёр Алексей Воробьёв. Россиянин занял четырнадцатую позицию популярного международного рейтинга.

Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных мужчин мира 2018 года, куда вошёл один россиянин

В этом году рейтинг TC Candler включает как и последние 28 лет, сотню самых красивых представителей сильного пола со всего мира. В список вошли знаменитые актёры, певцы, спортсмены, модели и ведущие.

Самым красивым мужчиной мира в этом году стал популярный американский актёр Джейсон Момоа. Второе место досталось певцу и ведущему из Южной Кореи Ким Джонг Куку, а третье – чернокожему актёру из Великобритании Идрису Эльбе.


Россиянину Алексею Воробьёву, к сожалению, не удалось попасть в десятку самых сексуальных, и он занял четырнадцатую позицию рейтинга. В десятку лучших попали актёры Арми Хаммер, Дженсен Эклс, певец Шон Мендес и другие.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:23

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