Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных мужчин мира 2018 года, куда вошёл один россиянин





В этом году рейтинг TC Candler включает как и последние 28 лет, сотню самых красивых представителей сильного пола со всего мира. В список вошли знаменитые актёры, певцы, спортсмены, модели и ведущие.Самым красивым мужчиной мира в этом году стал популярный американский актёр Джейсон Момоа. Второе место досталось певцу и ведущему из Южной Кореи Ким Джонг Куку, а третье – чернокожему актёру из Великобритании Идрису Эльбе.Россиянину Алексею Воробьёву, к сожалению, не удалось попасть в десятку самых сексуальных, и он занял четырнадцатую позицию рейтинга. В десятку лучших попали актёры Арми Хаммер, Дженсен Эклс, певец Шон Мендес и другие.