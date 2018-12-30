Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей





Первое место рейтинга занял, который стоит 973 тысячи рублей. Автомобиль имеет систему полного привода. Благодаря клиренсу в 210 миллиметров, за рулем внедорожника можно уверенно себя чувствовать даже в условиях бездорожья. Кроссовер оснащен двигателем, работающим на бензиновом топливе, объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестискоростной механической коробкой переключения передач. Топовая версия модели оснащена кондиционером, подогревом сидений, круиз-контролем и дистанционном запуском мотора.На втором месте рейтинга оказался один из лидеров сегмента. Под капотом модели разработчики разместили мотор, мощностью 123 лошадиных силы объемом 1,6 литра. Коробка передач шестискоростная механика. Клиренс кроссовера составляет 190 миллиметров, а привод передний. Эксперты отмечают, что до 1 млн рублей можно приобрести только базовую версию, так что в плане оснащения Creta беднее других участников рейтинга. Цена модели составляет 947 тысяч рублей.Замыкает ТОП-3с 1,8-литровым двигателем отдачей в 125 лошадиных сил. Трансмиссия представлена пятискоростной АКПП. Автомобиль выполнен с нетипичным для класса задним приводом. Одно из самых главных преимуществ кроссовера семиместный салон, который сделает удобными поездки всей семьей. Салон оснащен подогревом сидений, кондиционером и электропакетом.