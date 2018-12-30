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Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной

Шведские ученые из университета Уппсалы (Uppsala universitet) в ходе исследования нашли новое объяснение расширению Вселенной. Астрономы представили Вселенную в виде мыльного пузыря, который расширяется в еще одном дополнительном измерении.

Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной

По словам ученых, их версия строится на модели Фридмана и струнной теории. Согласно модели, Вселенная представляет собой объект, равномерно заполненный веществом, который расширяется. Все простые частицы имеют вид струн, которые представляют собой двухмерную поверхность. В данной модели струны ведут себя также, как и протоны, глюоны и мезоны.

Астрономы описали границы перехода ложного вакуума в пространстве антидеситтера в истинный вакуум. Ложный вакуум не такой стабильный, как обычный и расширяется с кривизной в плюс 180 градусов. Модель астрономов из Уппсалы показывает новую картину происхождения и будущего Вселенной, а также может поможет доказать теорию струн. Статья ученых опубликована в издании Physical Review Letters.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:25

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