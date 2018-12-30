Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной





По словам ученых, их версия строится на модели Фридмана и струнной теории. Согласно модели, Вселенная представляет собой объект, равномерно заполненный веществом, который расширяется. Все простые частицы имеют вид струн, которые представляют собой двухмерную поверхность. В данной модели струны ведут себя также, как и протоны, глюоны и мезоны.Астрономы описали границы перехода ложного вакуума в пространстве антидеситтера в истинный вакуум. Ложный вакуум не такой стабильный, как обычный и расширяется с кривизной в плюс 180 градусов. Модель астрономов из Уппсалы показывает новую картину происхождения и будущего Вселенной, а также может поможет доказать теорию струн. Статья ученых опубликована в издании Physical Review Letters.