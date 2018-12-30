Михаил Боярский рассказал, как его красиво "отшила" Барбара Брыльска





Михаил Боярский признался, «Ирония судьбы» его мало впечатлила, а вот исполнительница главной женской роли, польская актриса Барбара Брыльска просто покорила своей красотой и талантом. Он даже делал ей недвусмысленные намёки, но был красиво отшит, что, по словам актёра, может сделать только интеллигентная и благородная женщина. При этом Брыльска оставила ему некоторый шанс на будущее, не отрицая их встречи.О своих планах на праздники Боярский сказал, хочет провести новогоднюю ночь просто в семейном кругу, без особых торжеств и излишеств. Барбара Брыльска удивила всех, признавшись, проведёт её в «белой комнате», как позже оказалось, в спальне.Актриса рассказала, в 1992 году новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» впервые показали в Таиланде, и она покорила миллионы сердец местных жителей. Очень популярными среди тайцев стали советские актёры, сыгравшие главные роли в фильме, а Брыльски долгое время была идеалом многих мужчин экзотической страны.