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Михаил Боярский рассказал, как его красиво "отшила" Барбара Брыльска

В эфире одной из телепрограмм известный советский и российский актёр Михаил Боярский рассказал, в своё время был увлечён исполнительницей роли Наденьки в традиционно новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Барбарой Брыльской, а она его красиво и тактично «отшила». Польская актриса тоже была гостем передачи, в которой они обсуждали легендарную киноленту и предстоящие планы на новогоднюю ночь.

Михаил Боярский рассказал, как его красиво "отшила" Барбара Брыльска

Михаил Боярский признался, «Ирония судьбы» его мало впечатлила, а вот исполнительница главной женской роли, польская актриса Барбара Брыльска просто покорила своей красотой и талантом. Он даже делал ей недвусмысленные намёки, но был красиво отшит, что, по словам актёра, может сделать только интеллигентная и благородная женщина. При этом Брыльска оставила ему некоторый шанс на будущее, не отрицая их встречи.

Михаил Боярский рассказал, как его красиво "отшила" Барбара Брыльска

О своих планах на праздники Боярский сказал, хочет провести новогоднюю ночь просто в семейном кругу, без особых торжеств и излишеств. Барбара Брыльска удивила всех, признавшись, проведёт её в «белой комнате», как позже оказалось, в спальне.

Актриса рассказала, в 1992 году новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» впервые показали в Таиланде, и она покорила миллионы сердец местных жителей. Очень популярными среди тайцев стали советские актёры, сыгравшие главные роли в фильме, а Брыльски долгое время была идеалом многих мужчин экзотической страны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:55

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