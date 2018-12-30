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Джулия Робертс неприятно удивлена критикой своей внешности в Сети

Американская кинозвезда Джулия Робертс неприятно удивлена критикой своей внешности в Сети. Актриса призналась, что даже в 51 год её, успешную женщину сильно задели колкие комментарии о том, что выглядит она ужасно старой и даже похожей на мужчину.

Джулия Робертс неприятно удивлена критикой своей внешности в Сети


Джулия Робертс не скрывает, что страничку в социальных сетях завела исключительно по совету детей, но уже пожалела об этом, ведь однажды была крайне неприятно удивлена грубой критикой своей внешности. Американская знаменитость вспомнила, как к ней в гости приехала племянница Эмма Робертс, с которой они весь вечер болтали, пили чай и наслаждались просмотром любимых фильмов. Через пару дней родственница решила опубликовать фото с семейных посиделок в Сети, но оказалось, что не все фолловеры поняли суть снимка.

Вместо комментариев о том, что известные родственницы действительно хорошо и в уютной атмосфере провели время вместе, Джулия Робертс оказалась неприятно удивлена злостью, невоспитанностью и критикой своей внешности от подписчиков племянницы. Актриса не стала скрывать, что тогда её это очень задело, но в то же время она наконец смогла понять, с какими трудностями сталкиваются современные подростки, растущие в обществе, где каждый может сказать гадость совершенно безнаказанно.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 06:00

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