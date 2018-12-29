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Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в мошенничестве

Известный российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов обвинил один из ювелирных магазинов в мошенничестве. Этот салон якобы звонил потенциальным покупателям и от имени актёра приглашал совершить покупки ювелирных изделий именно в их торговой сети.

Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в мошенничестве

Дмитрий Певцов говорит, сама идея подобных звонков от звёзд существует уже продолжительное время, но для того, чтобы пользоваться известным именем, нужно иметь, как минимум согласие самого артиста. Ему поступали такие предложения, однако он в отличие от многих «коллег по цеху» отклонил их, а совершенно недавно узнал, что его именем активно пользуются, что является нарушением закона.

Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в мошенничестве

Актёр возмущён тем, что нечистые на руку дельцы, каким-то образом сделали запись предновогодней рекламы магазина его голосом и беззастенчиво этим пользуются, даже не поставив его в известность. Сам маркетинговый ход Певцов считает вполне разумным и оправданным, если использовать услуги именитых артистов согласно договоров или соглашений. Однако использование звёзд «втёмную», по его мнению, должно наказываться по закону.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:08

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