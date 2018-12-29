Александр и Эмма Малинины показали экзотический завтрак на Мальдивах

Чета Малининых решила отправиться на новогодние каникулы в теплые края, собрав своих младших наследников (двойняшек Устинью и Фрола) пара отправилась на Мальдивы. Не так давно Эмма Малинина опубликовала фотографию в социальной сети Instagram, где можно увидеть их с супругом за завтраком. В руках оба держат экзотические коктейли, а под постом она просто пожелала всем доброго утра. Также возлюбленная заслуженного артиста России тщательно следит за рационом семьи и регулярно занимается спортом.Не так давно Фрол и Устинья отпраздновали свое 18-летие в одном из элитных ресторанов на Рублевке. Среди гостей были замечены многие представители шоу-бизнеса, а также знаменитый старший брат Никита Малинин. В отличие от Устиньи Малининой, которая решила пойти по стопам своего звездного папы, ее брат Фрол старается не показываться перед объективами теле и фотокамер.