АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Александр и Эмма Малинины показали экзотический завтрак на Мальдивах

Супруга знаменитого российского певца Александра Малинина Эмма Малинина в своем блоге Instagram показала снимок завтрака на Мальдивских островах, куда отправилась вся звездная семья. На столе можно увидеть экзотические фрукты.
Александр и Эмма Малинины показали экзотический завтрак на Мальдивах

Чета Малининых решила отправиться на новогодние каникулы в теплые края, собрав своих младших наследников (двойняшек Устинью и Фрола) пара отправилась на Мальдивы. Не так давно Эмма Малинина опубликовала фотографию в социальной сети Instagram, где можно увидеть их с супругом за завтраком. В руках оба держат экзотические коктейли, а под постом она просто пожелала всем доброго утра. Также возлюбленная заслуженного артиста России тщательно следит за рационом семьи и регулярно занимается спортом.

Не так давно Фрол и Устинья отпраздновали свое 18-летие в одном из элитных ресторанов на Рублевке. Среди гостей были замечены многие представители шоу-бизнеса, а также знаменитый старший брат Никита Малинин. В отличие от Устиньи Малининой, которая решила пойти по стопам своего звездного папы, ее брат Фрол старается не показываться перед объективами теле и фотокамер.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Кому улыбнётся Золотая Свинья: Самые удачливые
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
В Сети появились спецификации смартфона Samsung
Меланья Трамп удивила публику странным нарядом
Запуск спутника «Бион-М2» с мышами на борту
Специалисты «Росатома» создают уникальную
Жена Тарасова Анастасия Костенко впервые показала
Глафира Тарханова в «Судьбе человека» рассказала,
Гоша Куценко вышел на сцену с 4-летней дочерью
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила причины
Родители Иосифа Оганесяна считают свадьбу сына
В Лондоне нашли подземный ледовый дом XVIII
Ученые собрались искать инопланетян с помощью
Ольга Рапунцель заявила Алиане Устиненко, что она
Ирина Шейк заявила, что ей уютно в мужских трусах
Vivo продемонстрировала очередной прототип
Просмотреть все новости