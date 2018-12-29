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Дочь Тимати Алиса показала отличную растяжку

Мать известного российского реп-исполнителя Тимати Симона Юнусова в своем блоге Instagram показала снимок своей внучки Алисы, демонстрирующую отличную растяжку. Поклонники пришли в восторг от талантов ребенка.

Дочь Тимати Алиса показала отличную растяжку

Дочь Тимати Алиса растет очень разносторонним ребенком, родители прилагают максимум усилий для ее развития. С ней занимается репетитор по английскому языку, а недавно наследница известного певца и его бывшей возлюбленной Алены Шишковой начала ходить на балет. И уже сейчас ребенок может похвастаться хорошими результатами. Симона Юнусова решила поделиться с подписчиками одним из них, опубликовав фотографию, где Алиса, стоя на одной ноге подняла вторую в воздух и придерживает ее рукой.

Читатели блога бабушки Алисы на высоком уровне оценили таланты начинающей балерины и засыпали ее восторженными комментариями. Однако отметили, что над растяжкой еще нужно поработать, чтобы добиться безупречности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

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