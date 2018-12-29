Экс-участница «Дом-2» Алеся Клочко стала мамой





Девочка появилась на свет в одном из родильных домов Тюмени, и новоиспеченная родительница показала своим подписчикам в Instagram бирку с параметрами дочки, рост которой при рождении составил 51 см, а вес 3,720 кг.Свою публикацию Клочко прокомментировала словами, что «пора спать». Нужно отметить, что фанаты Алеси до сих пор не знают имени ее супруга, для которого дочка стала долгожданным подарком так же, как и для мамы.О своей готовности к родам Клочко заявляла еще несколько недель назад, но девочка не желала появляться на свет раньше положенного срока.Поклонники рады, что Алена разрешилась от бремени, и в тот же вечер засыпали роженицу сотнями поздравлений.