Влад Кадони назвал потенциальных участников проекта «Школа экстрасенсов» «лузерами»

«На продюсерах лица нет», - заявил Влад Кадони.

По словам Кадони, за все время кастинга в новое телешоу он увидел только 2-3 ярких претендента, которых можно назвать людьми, обладающими невероятными способностями.В конце осени текущего года телеканал «ТНТ» официально объявил старт кастинга в новое паранормальное реалити-шоу, которое получило название «Школа экстрасенсов». Наставниками стали два самых ярких и самых загадочных победителя проекта «Битва экстрасенсов» - Константин Гецати и Свами Даши.Многие поклонники ведущего «Дом-2» до сих пор помнят, как несколько лет назад Кадони, последовав примеру своей мистической матери, также решил принять участие в шоу «Битва экстрасенсов». И несмотря на то, что тогда Владу не удалось забрать заветную статуэтку, он до сих пор следит за некоторыми яркими участниками данного проекта.Считанные часы назад Влад разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил подписчикам, что заходил на кастинг «Школы Экстрасенсов», который его, мягко говоря, очень разочаровал. А все из-за того, что потенциальными участниками проекта могут стать далеко не экстрасенсы, а «лузеры какие-то».По словам Кадони, продюсеры нового проекта тоже были шокированы, увидев то количество людей, которые продолжают заявлять, что имеют паранормальные способности.