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Влад Кадони назвал потенциальных участников проекта «Школа экстрасенсов» «лузерами»

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони не стал подбирать слов, после того, как увидел, кто может стать участником нового мистического проекта «Школа экстрасенсов».

По словам Кадони, за все время кастинга в новое телешоу он увидел только 2-3 ярких претендента, которых можно назвать людьми, обладающими невероятными способностями.

Влад Кадони назвал потенциальных участников проекта «Школа экстрасенсов» «лузерами»

В конце осени текущего года телеканал «ТНТ» официально объявил старт кастинга в новое паранормальное реалити-шоу, которое получило название «Школа экстрасенсов». Наставниками стали два самых ярких и самых загадочных победителя проекта «Битва экстрасенсов» - Константин Гецати и Свами Даши.

Многие поклонники ведущего «Дом-2» до сих пор помнят, как несколько лет назад Кадони, последовав примеру своей мистической матери, также решил принять участие в шоу «Битва экстрасенсов». И несмотря на то, что тогда Владу не удалось забрать заветную статуэтку, он до сих пор следит за некоторыми яркими участниками данного проекта.

Влад Кадони назвал потенциальных участников проекта «Школа экстрасенсов» «лузерами»

Считанные часы назад Влад разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил подписчикам, что заходил на кастинг «Школы Экстрасенсов», который его, мягко говоря, очень разочаровал. А все из-за того, что потенциальными участниками проекта могут стать далеко не экстрасенсы, а «лузеры какие-то».

По словам Кадони, продюсеры нового проекта тоже были шокированы, увидев то количество людей, которые продолжают заявлять, что имеют паранормальные способности.

«На продюсерах лица нет», - заявил Влад Кадони.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:03

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