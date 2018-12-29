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Боль с спине связана с преждевременной смертью

Боль с спине свидетельствует о высоком риске преждевременной смерти, о чем заявили ученые из Бостонского медицинского центра (штат Массачусетс, США). Болевые симптомы вынуждают человека в разы снижать физическую активность, стимулируя в организме негативные процессы.

Боль с спине связана с преждевременной смертью

В ходе научных исследований, длившихся 14 лет, был проведен сравнительный анализ состояния здоровья 8 тысяч женщин преклонного возраста. За это время участницы эксперимента каждые два года проходили детальный медосмотр с учетом уровня их физической активности.

За время научных изысканий ушли из жизни более 50% участников. Большинство из скончавшихся регулярно жаловались на боли в области спины. Единожды столкнувшись с этим фактором, люди старались сократить свои передвижения, избегали многих видов физической активности. Из-за этого усугублялись процессы набора веса, фиксировались обострения хронических недугов.

Если человек при ходьбе на близкие расстояния ощущает боль либо страдает даже во время приготовления пищи, это на 50% говорит о высоком риске преждевременной смерти, утверждают исследователи.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:41

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