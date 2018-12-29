Боль с спине связана с преждевременной смертью





В ходе научных исследований, длившихся 14 лет, был проведен сравнительный анализ состояния здоровья 8 тысяч женщин преклонного возраста. За это время участницы эксперимента каждые два года проходили детальный медосмотр с учетом уровня их физической активности.За время научных изысканий ушли из жизни более 50% участников. Большинство из скончавшихся регулярно жаловались на боли в области спины. Единожды столкнувшись с этим фактором, люди старались сократить свои передвижения, избегали многих видов физической активности. Из-за этого усугублялись процессы набора веса, фиксировались обострения хронических недугов.Если человек при ходьбе на близкие расстояния ощущает боль либо страдает даже во время приготовления пищи, это на 50% говорит о высоком риске преждевременной смерти, утверждают исследователи.