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СМИ нашли сходство в стиле одежды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

СМИ нашли сходство в стиле одежды герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон. После появления в королевской семье герцогини Сассекской супруга принца Уильяма стала наряжаться смелее и ярче.
СМИ нашли сходство в стиле одежды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Как пишет Dailymail, стиль бывшей актрисы Меган Маркл, которая знает толк в моде, мог отразиться на вкусе её родственницы Миддлтон. Такое предположение зарубежные СМИ сделали на основе выходов двух герцогинь в свет в очень похожей одежде. Хотя члены королевской семьи следуют жёсткому дресс-коду, придерживаясь классического ретро-стиля, Маркл время от времени вносит в него более современные элементы.

Так, в июле жена принца Гарри надела платье канареечного цвета. Спустя 10 дней Миддлтон вышла в общество в наряде от другого модельера, однако всё того же необычного оттенка.

Вслед за свояченицей герцогиня Кембриджская стала чаще носить брюки. В январе Маркл появилась перед камерами в костюме в клетку Кардифф.

Позднее Миддлтон показалась фотографам в платье от "Эрдем". Принт на ткани также был в клетку. Впрочем, нельзя не заметить любовь жены принца Уильяма к более ярким цветам, когда её подруга чаще останавливается на чёрном или тёмно-синем.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:55

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